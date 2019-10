RYAN, Pierre

À Montréal, le 9 octobre 2019, à l'âge de 75 ans, est décédé Monsieur Pierre Ryan, fils de feu Marguerite Normand et de feu Fernand Ryan.Il était le frère de feu Yvette (Denis Murray en 2e noces Hélène Richard), feu Lucie (Armand Johnson, en 2e noces Normande Normandin), feu Madeleine (Ernest Lamy) et feu Colette Ryan (Roger Normandin).Il laisse dans le deuil, ses soeurs Michelle (feu Jean-Gilles Lemay) et Fernande Ryan (feu Yvon Rheault) et son frère Paul Ryan (Lilianne Rivard). Il laisse aussi dans le deuil plusieurs neveux et nièces.Il espère aussi laisser un bon souvenir auprès de ses amis, de ses collègues, de ses étudiants et de ses relations. Il demande la miséricorde aux personnes à qui il a fait du tort.Pierre a enseigné pendant un quart de siècle aux immigrants pour le gouvernement du Québec. Il a mis tout son amour, comme dans ses multiples activités de bénévolat au courant de sa vie.La famille recevra les condoléances au complexe funéraire Urgel Bourgie, 6700 rue Beaubien Est, Montréal, le samedi 26 octobre 2019 de 9h à 11h, Une liturgie de la Parole suivra en la chapelle du complexe.Une deuxième cérémonie, ce même jour à 14h30, en la Cathédrale de Trois-Rivières, 362 rue Bonaventure, Trois-Rivières et de là au cimetière Saint-Louis, Trois-Rivières.Un geste d'amour concret à votre choix serait apprécié pour commémorer sa mémoire.