TREMBLAY, Françoise



À Repentigny, le17 octobre 2019, est décédée Madame Françoise Tremblay, à l'âge de 67 ans.Elle laisse dans le deuil son conjoint Claude Dulude, ses frères et soeurs: Roger (Nicole), Michel (Huguette) et Danielle, les enfants de son conjoint: Frédéric (Karine) et Marie-Ève (Patrick), sa filleule Audrey, ses neveux et nièces, ainsi qu'autres parents et amis.La famille accueillera parents et amis au Complexe funéraire Urgel Bourgie, Saint-François d'Assise, 6700 rue Beaubien Est, Montréalle samedi 26 octobre 2019 de 10h à 12h et de 14h à 16h. Les funérailles suivront à 16h en la chapelle du complexe.Au lieu de fleurs, vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Santé Sud de Lanaudière en mémoire de Françoise Tremblay.www.effetpapillon.ca/faire-un-don/