MARTINEAU, Roland



Le 15 octobre 2019, à Joliette, est décédé, à l'âge de 86 ans, M. Roland Martineau, époux de Mme Lucie Benoit.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses filles Josée (Tony), Odette (Patrick), feu Lorraine, ses petits-enfants Jean-Luc, Jean-Sébastien, Jennifer, Déliah, Guillaume, Simon, Christopher et son arrière-petite-fille Maxélie, ses neveux et nièces Pierre, Claire, Réal, Nicole, Serge, France, Lisette, Sylvie, Robert, Jean-Pierre, Kim, Éric, Martine et Monique, ses belles-soeurs Murel et Johanne, ses frère et soeur Hélène et Eugène, ainsi qu'autres parents et amis.La famille recevra vos condoléances le samedi 26 octobre de 13h à 17h, au :LAVALTRIE, QC, J5T 1M4450-586-1116 www.guilbault.info