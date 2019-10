MARVENTO, Maria



(née Lanni)7 janvier 1937 - 20 octobre 2019C'est avec une grande tristesse que nous vous informons du décès de Maria Lanni Marvento, épouse de Mario Marvento depuis 65 ans.Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses enfants Antonio (Francine), Robert (Julie), Johnny (Joanne) et Dario (Melanie), ses petits-enfants, ainsi que parents et amis.La famille vous accueillera auCÔTE-DES-NEIGES4525 CH. DE LA CÔTE-DES-NEIGESMONTRÉALle jeudi 24 octobre 2019 de 14h à 17h et de 19h à 22h.Les funérailles seront célébrées le vendredi 25 octobre 2019 à 10h à la chapelle de La Résurrection du Cimetière Notre-Dame-des-Neiges, 4601 ch. de la Côte-des-Neiges, Montréal.