DESMARAIS-JONES, Annette



Le 18 octobre 2019, à l'âge de, est décédée Mme Annette Desmarais-Jones de Joliette. Elle était l'épouse de feu Frank Jones.Elle laisse dans le deuil ses filles Marlène (Pierre Paquin), Kathleen, Evelyne, Joyce (Tom Work), Caroline (Jean Hozé), les petits-enfants et arrière-petits-enfants des familles Swaminadhan, Banks, Alapa et Maachi, sa soeur Renée et son frère Lucien, autres parents et amis.La famille de Mme Desmarais-Jones vous accueillera le vendredi 25 octobre à compter de 9h auwww.centrefunerairejoliette.comUne liturgie sera célébrée à la chapelle du centre funéraire vendredi à 11h30. L'inhumation suivra au cimetière de Joliette.En guise de témoignages de sympathie, la famille apprécierait des dons à la Fondation Camp Papillon.