COURVILLE, Nicole

née Charron



Autrefois de Sainte-Thérèse, le 18 octobre 2019, à l'âge de 76 ans, est décédée Mme Nicole Charron, épouse de feu Marcel Courville.Elle laisse dans le deuil ses deux filles Sylvie (Marco) et Chantal (Denis), sa soeur Michelle (Rosaire), ses nièces Véronique et Karine ainsi qu'autres parents et amis.La famille recevra les condoléances le dimanche 27 octobre de 13h à 17h au:STE-THÉRÈSE450 473-5934Un hommage lui sera rendu ce même jour à 17h en la chapelle du complexe.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par des dons à la Société canadienne du cancer.