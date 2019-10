MAHER PAQUETTE

Des Neiges



À Salaberry-de-Valleyfield, le 21 octobre 2019, à l'âge de 98 ans, est décédée Mme Des Neiges Maher, épouse de feu M. Olibert Paquette, autrefois de St-Timothée.Elle laisse dans le deuil ses enfants Louise, Hélène, feu Claude, Pierre, André (Andrée) et Luc, ses 6 petits-enfants, ses 9 arrière-petits-enfants et 2 arrière-arrière-petits-enfants, ses frères et sa soeur: Joseph (Gisèle), Réal (Isabelle) et Jeanne, sa belle-soeur Marie-Berthe, ses neveux et nièces ainsi que parents et amis.Exposée le vendredi 1er novembre de 13h à 17h et 19h à 22h et le samedi 2 novembre de 9h à 10h15 auSALABERRY-DE-VALLEYFIELD(450) 373-3636 www.jalarin.comLes funérailles suivront à 11h en l'église St-Timothée, 91, rue St-Laurent, Salaberry-de-Valleyfield. Inhumation au cimetière de St-Timothée.