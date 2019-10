LEMIEUX, Renée



À Montréal, le 20 octobre 2019, à l'âge de 88 ans, est décédée Mme Renée Lemieux, retraitée du Gouvernement du Canada.Elle laisse dans le deuil ses enfants Guy (Lisa), Manon (René) et Chantal Parthenais, ses petits-enfants et leurs conjoint(e)s Karl, Judith, Bianca, Natacha, Jade, Chanel, Chloé et Catherine, ses arrière-petits-enfants Sarah-Maude, Elliot, Edouard, Madem, Elizabeth, Zacharie et Éléonore, ses deux soeurs Carmen (Jerry) et Jacqueline Lemieux, autres parents et ami(e)s.La famille recevra les condoléances au :514-353-9199www.salonfunerairelfc.comle lundi 28 octobre à compter de 12h30. Une liturgie de la Parole, sur place, sera célébrée à 15h30.