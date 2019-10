CHARPENTIER, Serge



Au CHUM de Montréal, le 18 octobre 2019, à l'âge de 52 ans, est décédé Serge Charpentier, fils de feu Gilles Charpentier et de Marguerite Guilbault.Outre son mère, il laisse dans le deuil sa soeur Josée, ses frères Sylvain (Amélie), Martin (Chantal), ses oncles et tantes, neveux nièces parents et de nombreux amis.La famille recevra vos marques de sympathie ce vendredi 25 octobre 2019 de 14h à 17h et de 19h à 22h, à la :Les funérailles auront lieu samedi le 28 octobre 2019, à 11h, en l'église de St-Roch-de-L'Achigan et de là au cimetière du même lieu. Ouverture du salon samedi dès 9h.La famille remercie le personnel du CHUM de Montréal pour les bons soins prodigués.Des dons au CHUM de Montréal seraient appréciés. (Des formulaires seront disponibles sur place.)