SAINT-JACQUES, Jean



7 février 1931 - 16 octobre 2019À Montréal, le mercredi 16 octobre 2019 est décédé, à l'âge de 88 ans, Jean Saint-Jacques, ingénieur, fils de feu Ernest et de feu Edna Berger, époux de Françoise Rousseau depuis 64 ans.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants Lise (Patrice), Louis (Lea), Nicole, Marie (Alain), Paul (Louisa), Anne (Patrick), ses petits-enfants Hélène, Gabriel, François, Catherine, Alexis, Madeleine, Isabelle, Estelle, Alexandre, Kévin, Olivia, Pascal Jean, Katya Marie, ses arrière-petits-enfants Zeph, Clara, Laurent, Marilou, Martine, Soledad, Ella, sa soeur Fabienne, ses beaux-frères et belles-soeurs Rita, Bertrand, Marguerite, Benoît (Francine) ainsi que plusieurs parents et amis.La famille vous accueillera au :15005 SHERBROOKE ESTPOINTE-AUX-TREMBLESH1A 3X1Tél: 514-498-7682le mardi 29 octobre de 14h à 17h et de 19h à 21h, ainsi que le mercredi 30 octobre de 9h30 à 10h30.Le service funéraire aura lieu à l'église Sainte-Maria-Goretti, 16228, terrasse Maria-Goretti, Montréal, QC, H1A 1Y1, le 30 octobre à 11h.La famille tient à remercier le personnel du CHUM, en particulier son infirmier Hakim, et le Dr Phong Nguyen pour les soins apportés à Jean et le réconfort donné à ses proches lors de ses nombreux séjours dans l'établissement. En la mémoire de Jean, un don à la Fondation du CHUM serait apprécié.