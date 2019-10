PAIEMENT (BINETTE)

Marguerite



De Saint-Augustin Mirabel, le 18 octobre 2019 à l'âge de 85 ans, est décédée Mme Marguerite Binette, épouse de feu M. Jean-Guy Paiement.Mme Paiement a été l'une des fondatrices du cercle des fermières de Saint-Augustin et s'est grandement impliqué au niveau communautaire notamment avec les organismes comme la Croix-Rouge et Hema-Québec.Elle laisse dans le deuil ses enfants France (Daniel Charbonneau), Robert (Diane Lévesque), Daniel (Nathalie Martin) et Michel (Karine Isabelle), ses petits-enfants Patrick, Christian, Vincent, Jennifer, Christopher, Frédérick, Émilly, Claudia et Mavrick, ses onze arrière-petits-enfants, ses belles-soeurs Andrée et Huguette, ses neveux, nièces et autres parents et amis.La famille recevra les condoléances le vendredi 25 octobre de 14h à 17h et de 19h à 22h et samedi dès 11h au complexe funéraire :SAINT-AUGUSTIN, MIRABEL450-473-5934Les funérailles auront lieu le samedi 26 octobre à 14h en l'Église de Saint-Augustin et seront suivies de l'inhumation au cimetière du même endroit.La famille tient à remercier tout le personnel du 1er étage de l'Hôpital Saint-Eustache, tout spécialement Joanny et Mamoud.