GOYER, Guy



À Saint-Eustache, le 18 octobre 2019, à l'âge de 88 ans, est décédé M. Guy Goyer, époux de Mme Martine Charbonneau.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants : France, Jocelyn (Suzie Sauvé), Jean-Paul, Réjean (Danielle Éthier) et Nicole (Normand Vermette), ses 8 petits-enfants, ses 8 arrière-petits-enfants, ses beaux-frères, belles-soeurs, neveux, nièces, et plusieurs autres parents et amis.La famille recevra les condoléances le vendredi 25 octobre de 10h à 13h au complexe funéraire :SAINT-EUSTACHE450-473-5934Les funérailles auront lieu le vendredi 25 octobre à 13h en l'église de Saint-Eustache et seront suivies de l'inhumation au cimetière du même endroit.La famille tient à remercier le personnel de l'Hôpital Saint-Eustache pour les bons soins prodigués.