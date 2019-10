DESROCHERS, Sr Claire, psa



À Montréal, le 18 octobre 2019, à l'âge de 96 ans, est décédée Soeur Claire Desrochers, de la communauté des Petites Soeurs de l'Assomption. Elle était fille de feu Henry Desrochers et de feu Adwilda Breault.Précédée par ses frères et soeurs: Jean-Louis (Servite de Marie), Fleurette (Jean-Paul Levert, décédé), Paul (Servite de Marie), Béatrice (Bill Swab, décédé), Gisèle (Marcel Allard) et Gérard (Rédemptoriste).Elle laisse dans le deuil, outre sa famille religieuse, ses neveux et nièces, petits-neveux et petites-nièces, ses cousins, cousines et de nombreux amis.Elle sera exposée à laMontréalle samedi 26 octobre à compter de 9h. Les funérailles auront lieu au même endroit à 10h. Inhumation au cimetière Le Repos Saint-François d'Assise. Prière de ne pas envoyer de fleurs.Des dons peuvent être faits à La Maison Orléans, 2166, ave d'Orléans, Montréal, Qc, H1W 3R9.