TÉTREAULT (Chicoine), Lucille



À Boucherville, le 21 octobre 2019, à l'âge de 82 ans, est décédée Mme Lucille Chicoine, une femme bienveillante et généreuse, épouse de feu M. Robert Tétreault ing.Elle laisse dans le deuil ses enfants Carole (Norman Bernard), Donald (Sylvie Gaumond, la mère de ses enfants), Marc (Mélanie Mailhot), ses petits-enfants Erika, Elie, Etienne, Raphaëlle, Delphine et Félix, son frère Gérard (Annette Bonin), ses neveux et nièces ainsi que d'autres parents et amis.La famille recevra vos condoléances le dimanche 27 octobre de 13h à 16h30 au:À l'est de MontarvilleSortie 19 de la Route 132 estBOUCHERVILLE, (QC) J4B 6B6cfpierretetreault@videotron.caTél. : (450) 655-6036 - Téléc. : (450) 655-0941Une cérémonie aura lieu le même jour à 16h30 en la chapelle duVos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Maison de soins palliatifs Source Bleue de Boucherville.