PAQUETTE, Thérèse



À Montréal, le 3 octobre 2019, à l'âge de, est décédée Mme Thérèse Paquette, épouse de feu M. Georges Meunier.Elle laisse dans le deuil son fils Pierre Meunier, ses cousins et cousines, neveux, nièces ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille recevra les condoléances le vendredi 25 octobre 2019 de 14h à 17h et de 19h à 21h à la939 RUE SAINT-LOUISTERREBONNE, QC, J6W 1K1Les funérailles auront lieu le samedi 26 octobre 2019 à 11h en l'église Saint-Louis-de-France, 825 rue Saint-Louis, Terrebonne, suivies de l'inhumation au cimetière de la montée Masson de Terrebonne.Votre marque de sympathie peut se traduire par une messe, un don à la Fondation INCA ou à la Fondation de l'hôpital Maisonneuve Rosemont: La chaire Wolfe.