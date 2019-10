IASENZA, Franco



À Laval, le 19 octobre 2019, à l'âge de 81 ans, est décédé Monsieur Franco Iasenza, époux de feu Madame Micheline Soucy.Il laisse dans le deuil ses enfants Antonella (Sam), Giulietta (Bruno), Giovanni (Emilie) et Franco Jr (Marie-Claude), ses petits-enfants Sabrina, Jessica, Francesco, ses soeurs Assunta, Elena et Concetta, ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances le mercredi 30 octobre dès 11h à l'église Ste-Dorothée, 655, Principale, suivi des funérailles à midi, et de là, au Mausolée Du Ruisseau, 33 rue Principale, Ste-Dorothée pour la mise en niche.La famille tient à remercier le personnel de l'Hôpital Cité-de-la-Santé pour leur soutien et les bons soins prodigués.