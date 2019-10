CUSSON LEMIEUX, Blanche



Au matin du 17 octobre, le coeur de Blanche Cusson Lemieux a cessé de battre.Elle laisse dans le deuil son mari Léo, son fils Daniel, sa fille feu Joceline, ses petites-filles Mélanie (Paul) et Valérie (Jean-François), de même que plusieurs autres parents et amis.La famille vous accueillera à la :SAINTE-MARTINE (QC) J0S 1V0450 427-2332www.residencemariesoleilphaneuf.comvendredi, le 25 octobre de 14h à 17h, et de 19h à 21h, puis samedi, le 26 octobre de 9h à 10h30.Les funérailles se tiendront le samedi 26 octobre, à 11h, en l'église Très-Saint-Sacrement (62 rue Lambton, Howick, Qc, J0S 1G0), suivies de l'inhumation au Cimetière Catholique de Howick.La famille désire témoigner sa reconnaissance à l'équipe médicale de l'Hôpital de Lachine pour les bons soins prodigués.Au lieu de fleurs, vos témoignages de sympathie peuvent s'exprimer par un don à l'un des organismes suivants : la Fondation de l'Hôpital de Lachine, la Société canadienne du cancer ou au FRDJ.