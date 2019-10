Ça va encore plus mal chez les Sénateurs

Déjà installés tout au bas du classement général de la Ligue nationale, les Sénateurs d’Ottawa devront se passer de deux joueurs importants dans les jours à venir, puisque les attaquants Artem Anisimov et Colin White sont blessés.

Le directeur général de l’équipe ottavienne, Pierre Dorion, a indiqué mercredi avant-midi qu’Anisimov ratera de 1 à 2 semaines d’activités en raison d’une blessure au bas du corps. Pour sa part, White sera à l’écart de la compétition entre trois et cinq semaines à cause d’un problème à la hanche et à l’aine.

Conséquemment, les «Sens» ont rappelé Logan Brown en prévision du match de la soirée contre les Red Wings de Detroit.

Anisimov avait manqué trois parties avant de renouer avec l’action lundi face aux Stars de Dallas. Il a inscrit un but en cinq sorties cette saison. De son côté White a obtenu deux points en huit affrontements. Lors de la rencontre de samedi contre les Coyotes de l’Arizona, il a éprouvé passablement d’ennuis en vertu d’un différentiel de -3.

Ottawa ne compte que trois points au classement jusqu’ici.