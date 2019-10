Cette couleur fait une différence dans la vie des gens

En collaboration avec

Saviez-vous que les 615 000 personnes à faible revenu de Montréal, de Laval et de la Rive-Sud rempliraient à elles seules près de trente fois le Centre Bell?

On s’inquiète souvent de la pauvreté outre-mer. Cependant, plus près de nous, elle fait ravage. Avec sa campagne #JamaisIndifférents, l’organisme Centraide du Grand Montréal souhaite attirer notre attention sur les problèmes sociaux qui touchent les citoyens et les citoyennes du Grand Montréal.

Difficile à ignorer

Cette initiative hors du commun est le fruit d’une collaboration avec l’agence TAXI et le Pantone Color Institute TM, qui a transformé notre relation au classique cercle chromatique. Centraide a fait appel au créateur de teintes remarquables pour créer un coloris impossible à ignorer : un orange vif tape-à-l’œil.

« Cette couleur vibrante qui sort de l’ordinaire devient un prétexte pour capter l’attention sur les enjeux sociaux qui sont parfois difficiles à voir. Nous voulons attirer l’attention sur les questions liées à la pauvreté et sur la façon dont les gens peuvent s’impliquer. C’est en agissant ici, avec cœur que nous briserons le cycle de la pauvreté et de l’exclusion sociale», explique Lili-Anna Pereša, présidente et directrice générale de Centraide du Grand Montréal.

Redonner espoir

Les enjeux visés par Centraide du Grand Montréal sont nombreux : décrochage scolaire, insécurité alimentaire, isolement social et itinérance. Leur but? Redonner espoir et force aux gens qui vivent ces situations difficiles, et ce, au bénéfice de tous. Dans le Grand Montréal, une personne sur sept reçoit le soutien d’un organisme du réseau de Centraide.

Pour ce faire, l’organisation recueille et distribue les dons du public à un réseau d’organismes et de projets locaux. Leurs investissements se basent sur les besoins de chaque quartier et visent à améliorer la qualité de vie des gens qui y résident. Au total, près de 350 organismes et projets du Grand Montréal reçoivent un financement grâce à Centraide.

« Nous procédons à une évaluation rigoureuse des besoins dans chaque quartier. Ces choix sont faits en fonction d’une connaissance approfondie du terrain et des interactions avec tous ses intervenants pour mieux comprendre les enjeux. », assure Madame Pereša.

Pour un monde meilleur

Ce modèle à échelle humaine permet de travailler sur plusieurs fronts. « L’approche territoriale pratiquée par Centraide s’appuie sur les principes d’empowerment, d’inclusion et de concertation. », précise la présidente. Ainsi, en soutenant des organismes, des mobilisations citoyennes et des projets collectifs, Centraide du Grand Montréal contribue à des changements concrets et durables, en appui aux communautés de la métropole.

On cite le cas de Darquis, un homme d’âge mûr qui, après un grave accident de travail et le décès de sa femme, croyait avoir tout perdu. Un jour, il croise une intervenante de l’organisme La P’tite Maison de Saint-Pierre dans une banque alimentaire de Lachine. Là, il commence à s’impliquer dans le jardin communautaire - et à transformer sa vie : « J’ai l’impression d’être de retour au travail, d’avoir de nouveau un emploi. Je ne supporte plus de rester assis chez moi. J’ai l’impression d’avoir un but. Et je veux montrer à mon fils qu’il est possible de s’en sortir. », explique-t-il.

Quelques statistiques percutantes

• Le décrochage scolaire est deux fois et demie plus élevé dans les quartiers défavorisés que dans les quartiers favorisés;

• Au Québec 20 % des ménages n’ont en moyenne que 75 $ par semaine à consacrer à l’épicerie

• Au Québec, une personne sur cinq souffrira d’une maladie mentale au cours de sa vie.

La campagne Centraide se terminera à la fin décembre. Contribuez à faire du Grand Montréal un milieu de vie de qualité où tous peuvent atteindre le meilleur d’eux-mêmes en donnant généreusement au centraide-mtl.org