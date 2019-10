VEILLETTE, René



C'est avec regrets que nous vous annonçons le décès de M. René Veillette, survenu le 15 octobre 2019 à l'âge de 77 ans.Il laisse dans le deuil ses enfants Réjeanne et Monique, leur mère Jeanne d'Arc Bourdeau, sa petite-fille Gabrielle Dawagne, ses soeurs Diane, Nicole, Lisette et Hélène, son frère Robert ainsi que plusieurs neveux, nièces, parents et amis.Nous tenons à remercier chaleureusement sa soeur Lisette pour son dévouement.Selon les volontés de M. Veillette, il n'y aura pas de service funèbre.