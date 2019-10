PRUD'HOMME, Carmel



À Pointe-Claire, le 17 octobre 2019, à l'âge de 97 ans, est décédée Carmel Prud'Homme, épouse de feu Paul Beaudoin.Elle laisse dans le deuil sa fille Roselyne (Pierre Tousignant), ses petits-enfants Alexandra Kralievitch et Pierre-Olivier Tousignant, ses arrière-petits-enfants Anabelle et Mikhael Morcos, parents et amis.La famille vous accueillera le dimanche 27 octobre 2019 de 12h à 16h suivi d'une réunion de prières auLa famille remercie la Résidence de soins palliatifs de l'Ouest-de-l'île pour les bons soins prodigués.Un don à la Société Alzheimer ou la Fondation de la Résidence de soins palliatifs de l'Ouest-de-l'Île serait apprécié.