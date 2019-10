Des billets moins chers pour remplir le Stade Telus

Le comité organisateur de la 55e édition de la Coupe Vanier a décidé de réduire les prix pour la rencontre ultime du football universitaire canadien qui se déroulera au PEPS le 23 novembre.

L’an dernier, la plus petite foule de l’histoire de la Coupe Vanier à Québec avait assisté à la victoire de 34-20 du Rouge et Or de l’Université Laval face aux Mustangs de Western. Un total de 12 380 amateurs avaient franchi les tourniquets alors que le Stade Telus était le théâtre de la Coupe Vanier pour la cinquième fois de son histoire après des arrêts en 2009, 2010, 2013 et 2015. La présente édition sera la sixième en 11 ans à Québec.

La Coupe Vanier a attiré des sommets en 2010 et 2013 avec des foules de 18 628 et 18 543 respectivement. La première en 2009 alors que le Rouge et Or brillait par son absence avait aimanté 16 237 spectateurs dans un match enlevant entre les Gaels de Queen’s et les Dinos de Calgary. En 2015, alors que les Carabins de l’Université de Montréal s’étaient inclinés face aux Thunderbirds de UBC, on dénombrait une foule de 12 557 spectateurs.

« On voulait offrir des forfaits plus accessibles pour les familles. On a répondu aux commentaires des gens qui nous disaient qu’ils nous appuyaient pendant la saison, mais qu’ils ne pouvaient être présents à la Coupe Vanier en raison des prix a souligné le président du comité organisateur Christian Côté.

« Ça ne sera jamais au niveau de la saison régulière, mais il y a eu des baisses entre 10 et 15 % pour certaines catégories de billets alors que les billets étaient tous au même prix l’an dernier sauf pour l’admission générale. Les prix dans les sections centrales sont demeurés les mêmes. »

Chute de neige

Pour un adulte, la fourchette de prix varie de 72 $ (niveau 200) à 35 $ (admission générale. Les prix sont de 68 $ (niveau 100 or) et de 62 $ (niveau 100 argent). Les étudiants tout comme les familles profitent de prix plus avantageux.

« Dans un monde idéal, on aurait baissé les prix davantage, mais les garanties financières de USports sont importantes et à la hausse depuis deux ans, a expliqué Côté. On doit respecter notre structure financière et on veut aussi respecter nos partisans. »

« L’an dernier, les prix ont eu une incidence sur la foule, mais aussi la température, de poursuivre Côté. En raison des chutes de neige, il n’y a pas eu de vente la journée du match alors qu’on vendait 3000 billets certaines années et même 4000. Des gens ont préféré regarder le match dans le confort de leur foyer.

« Les partisans avaient également déboursé pour le Défi Est-Ouest, un match présaison et la Coupe Uteck contre le champion de l’Atlantique, ce qui n’est pas le cas cette année. Avec tout le respect pour les équipes de l’Atlantique, leurs résultats en demi-finale canadienne ne sont pas très reluisants et la victoire de 63-0 contre St.Francis Xavier ne fut pas un grand spectacle. »

Banquet des étoiles

Pour une deuxième année consécutive, le Banquet des étoiles aura lieu au Centre Vidéotron. Les meilleurs joueurs au pays seront honorés le jeudi soir. « Le lendemain du Banquet l’an dernier, Graham Brown (président et directeur général de Usports) m’avait dit qu’il n’avait jamais vu un événement de cette envergure, a précisé Côté. Les gens ont vraiment apprécié leur soirée. »

Réunissant les joueurs des écoles secondaires, le Challenge des étoiles aura lieu pour sa part le vendredi au stade Telus.

L’inconnu pour 2020

Qui accueillera la Coupe Vanier 2020 ? L’Université Laval avait obtenu la présentation de l’événement pour deux ans, mais c’est le silence radio pour l’année prochaine.

« On espère avoir une réponse d’ici la présentation du match de cette année ou un peu après, a mentionné John Bower, cadre supérieur aux communications et technologie à Usports. On regarde nos options. Le défi est de trouver une institution qui peut accueillir la Coupe Vanier en sachant une semaine à l’avance quelles équipes vont y participer. »

Usports souhaitait s’associer à la LCF dans le cadre de la fin de semaine de la Coupe Grey, mais cette option sera plus compliquée à compter de la saison prochaine. La LCF a en effet décidé de débuter son calendrier une semaine plus tôt, ce qui signifie que USports devrait faire de même pour tenir les deux championnats la même fin de semaine. Cette année, le RSEQ a présenté son premier match le 23 août. Tenir le premier match au milieu d’août alors que les campus sont vides n’est pas une option qui emballe les universités.

De l’intérêt pour l’UL

Laval est-elle intéressée à accueillir la Coupe Vanier une troisième année consécutive ? « Il y a de l’intérêt, mais on ne dira pas oui automatiquement, a dit la directrice du Service des activités sportives (SAS) Julie Dionne. Présenter la Coupe Vanier est intéressant et payant pour le SAS, mais c’est aussi exigeant pour notre personnel. Cette année, on avait décidé de ne soumettre aucune candidature pour un championnat canadien afin de donner un répit à notre monde. »

« On n’a pas ouvert la porte et on n’a pas contacté Usports, d’ajouter Dionne. On n’a pas été contacté et on ne semble pas être leur plan A. On ne veut pas être pris au dépourvu comme il y a deux ans quand nous avons appris en février que nous serions l’hôte de la Coupe Vanier 2018. »

Président du comité organisateur, Christian Côté aimerait que l’événement phare de Usports soit de retour à Québec l’an prochain.

« On va lever la main si on vérifie notre intérêt, a-t-il affirmé. Ce n’est pas une date butoir, mais on aimerait que le site de 2020 soit connu avant la Coupe Vanier de cette année. Le protocole augmente et on a besoin de temps pour régler cet aspect. Cette année, ce fut un stress de moins de pouvoir régler l’hébergement rapidement en sachant à l’avance que la Coupe Vanier serait de retour. »