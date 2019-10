Drame à Montréal : une intervenante souligne la necessité d'offrir des ressources

Au lendemain de la mort de deux enfants qui aurait été tués par leur père qui s’est ensuite suicidé à Montréal, la directrice générale d’un centre pour famille en crise a souligné l’importance d'offrir de l'aide avant qu’un drame ne survienne.

«Ça fait des années que je dis, gentiment, qu’on a une ressource qui vient en aide à des familles. On est ouverts 24 heures sur 24, sept jours sur sept», a dit Josée Fortin, qui dirige la Maison Kangourou, à LCN, mercredi matin. Cet établissement avait pignon sur rue dans Mercier jusqu’à tout récemment, à quelques rues de la scène du drame.

Ébranlée par la nouvelle, Josée Fortin a martelé l’importance d’investir dans des ressources sur le terrain, qui font toute la différence. «Les études, je l'ai dit et redit, c'est bien, mais je suis sur le terrain depuis 8 ans et nous avons sauvé des enfants et désamorcé des crises qui ne font pas la une», a-t-elle écrit dans une publication Facebook.

«La détresse, quand ça arrive, c’est rapide. C’est des événements qui s’accumulent et les parents ne voient plus le bout», a-t-elle expliqué en entrevue. C’est là que Maison Kangourou, en tant que centre d’urgence de première ligne, peut intervenir.

«Est-ce qu’on aurait rejoint ce père de famille là? Je ne suis pas devin. Mais ce que je sais, c’est qu’il y a des petits enfants qui sont arrivés à la Maison Kangourou avec leurs petites valises, et que des parents ont eu le courage de venir sonner à la porte.»

La Maison Kangourou, soutient-elle, est là pour les parents en détresse. «Je me souviens des visages des parents souvent défaits, fatigués, épuisés, qui ont trouvé de l’aide lorsqu'ils ont frappé à notre porte», poursuivait son message Facebook.

Son organisme, fondé suite à l’affaire Guy Turcotte, en 2011, héberge les enfants temporairement lors des situations familiales difficiles et passagères. Chaque année, la Maison Kangourou offre 350 «nuits» à des familles qui ont besoin d’aide et reçoit plus de 750 appels.

Si vous avez besoin d’aide, vous pouvez communiquer avec la Ligne québécoise de prévention du suicide au 1 866-APPELLE (277-3553) ou au www.aqps.info.