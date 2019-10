Drame familial à Montréal: une scène de crime perturbante pour les policiers du SPVM

Des policiers du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) ont été secoués hier soir en découvrant la triste scène de crime qui les attendait à l’angle de la rue Curatteau et de l'avenue Pierre-De Coubertin, dans une maison où un père aurait tué ses deux enfants avant de se suicider.

«Toutes les scènes de crime sont difficiles, mais les scènes qui impliquent des enfants sont beaucoup plus difficiles», explique Manuel Couture, porte-parole du SPVM.

Un homme de 40 ans aurait tué sa fillette de 5 ans et son fils de 7 ans avant de mettre fin à ses jours par pendaison. Il semblerait que les jeunes enfants aient été mutilés.

La conjointe de l'homme et mère des enfants aurait découvert les trois corps vers 21h mardi soir, en rentrant du travail.

L’une des victimes aurait été trouvée au sous-sol de la résidence, alors que le corps du deuxième enfant aurait été découvert à l’étage. Quant au père de famille, il était sans vie dans la chambre principale.

Pères et mères de famille

«On parle de policiers qui sont pères et mères de jeunes enfants, qui entrent à l’intérieur et qui vont faire la macabre découverte. Dans ce cas-ci, le commandant [du poste de police] a retiré les policiers des opérations et on leur offre tout le suivi nécessaire», fait savoir Manuel Couture.

L’hypothèse des enquêteurs de la Section des crimes majeurs du SPVM est celle d’un double meurtre suivi d’un suicide.

Il semble que le couple était en instance de séparation et que le père avait tenu des propos suicidaires.