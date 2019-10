JUNEAU, Emile



De Repentigny, le 17 octobre 2019, à l'âge de 83 ans, est décédé monsieur Emile Juneau, époux de feu Françoise Lepage.Il laisse dans le deuil ses enfants feu Louise, Josée (Daniel) et Jean (Chantal), ses petits-enfants Mylène, Nicolas, Mélissa, Valérie, Gabrielle, Camille et Marie-Claire, ses arrière-petits-enfants Rémi, Thomas, Emile, Léa, Théo, Abie, Anaïs et William, ses frères et sa soeur Yvon, Lucette, Gilles (Céline), son beau-frère et ses belles-soeurs Murielle, Jean et Liliane ainsi que neveux, nièces, parents et amis.Des dons à la Maison Adhémar-Dion seraient appréciés.La famille recevra les condoléacnes le dimanche 27 octobre de 10h à 12h et de 14h à 17h. Les funérailles suivront à 17h en la chapelle du :