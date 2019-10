SAVAGE, Diane



À Laval, le 18 octobre 2019, à l'âge de 62 ans, est décédée Mme Diane Savage "Didi", conjointe de M. Daniel Archambault.Outre son conjoint, elle laisse dans le deuil ses enfants par alliance Sophie et Pier-Luc, ses petits-enfants Léa-Kim, Émeraude et Elliot, ses parents Gisèle Patry Savage et feu Philippe Savage, ses soeurs Lise (René) et Danielle (Jacques), ses filleuls Nathalie et Benoît, ses neveux et nièces, ses cousins et cousines ainsi que plusieurs parents et amis.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à l'hôpital CHUM et Cité-de-la-Santé.Il n'y aura ni visites au salon ni funérailles.