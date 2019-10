Il a autant de mandats que Wilfrid Laurier

Le simple député francophone ayant siégé le plus longtemps est Charles Marcil, qui a représenté Bonaventure, en Gaspésie, pour le Parti libéral entre 1900 et 1937.

« J’ai 35 ans de faits. Le record que je peux battre est celui pour un [simple] député francophone, qui est de 36 ans et 2 mois, lance M. Plamondon, qui était déjà en rencontres à son bureau de circonscription au lendemain du scrutin. Il est probable que le gouvernement va tenir une couple d’années et que je puisse devenir le doyen des députés francophones du Canada. »

Le doyen de la Chambre des communes a su résister aux vagues néo-démocrate en 2011 et libérale en 2015. Pour ce faire, il croit que le secret est « du travail de proximité et une disponibilité totale ».

« Quand on arrive en politique, on veut faire de grands discours et épater la galerie. Mais ce n’est pas ça qui te fait réélire. Je dis toujours aux autres députés de joindre les gens dans leur quotidien. Si quelqu’un a un magnifique jardin, arrêtez donc et dites-lui : “c’est beau chez vous”. Ça, pour lui, ça vaut n’importe quel discours politique », juge-t-il.