«Impossible», la suspension automatique pour les coups à la tête

À quand, la suspension automatique pour les coups à la tête dans la Ligue nationale de hockey (LNH)?

Dans la nouvelle ère du hockey professionnel, où la robustesse et la violence ont cédé leur place à la vitesse et l’agilité, certains espèrent voir un jour la mise en échec la plus dangereuse de ce sport éradiquée à coups de pénalités majeures, d’inconduites de partie et de suspensions.

À entendre Stéphane Quintal, on n’est pas près de voir les joueurs punis automatiquement pour un coup à la tête. Et ce n’est pas parce que l’adjoint du préfet de discipline de la LNH ne désire pas voir disparaître ce coup dangereux et interdit dans le livre des règlements...

«Je pense que c’est juste impossible au hockey», a lancé Quintal mercredi en entrevue à TVA Sports.

«Il y aura toujours un risque que la tête soit impliquée dans un contact, en fin de compte. Les gars sont penchés; comment peux-tu aller frapper un gars penché? Si je te frappe dans la baie vitrée et que ta tête cogne la baie vitrée, qu’est-ce qu’on fait?» Quintal cite aussi en exemple un coup où le sternum est la principale cible, mais que la tête fait partie du contact.

Cette déclaration de Quintal reformule l’article 48.1 de la réglementation du circuit Bettman, article prohibant «un coup résultant en un contact à la tête d’un adversaire dans le cadre duquel la tête était le principal point de contact et qui était possible d’éviter.» L’intention du joueur effectuant la mise en échec et le comportement du joueur adverse entrent aussi dans les considérations du département de sécurité des joueurs, ce qui inclut le mouvement du corps, la position du joueur frappé et le timing.

«C’est sûr qu’on peut toujours s’améliorer dans ce domaine, a dit Quintal. C’est le mieux qu’on puisse faire présentement. On a regardé de tous bords, tous côtés.»

Les règles ne prévoient qu’une pénalité mineure en pareille situation à l’heure actuelle, quoique la Ligue se réserve évidemment le droit de sévir par l’entremise de suspensions ou d’amendes après les faits.

L’éducation, plus que la sanction

À ce sujet, la tendance est à la baisse sur le circuit ces dernières années. En comparant les saisons 2011-2012 et la campagne 2018-2019, on constate une nette réduction du nombre de suspensions et de matchs de suspensions décernés.

2011-2012 – 57 suspensions, 195 matchs

2012-2013 – 21 suspensions, 64 matchs*

2013-2014 - 45 suspensions, 168 matchs

2014-2015 - 28 suspensions, 82 matchs

2015-2016 - 33 suspensions, 113 matchs

2016-2017 - 24 suspensions, 69 matchs

2017-2018 - 30 suspensions, 94 matchs

2018-2019 - 33 suspensions, 77 matchs

*Saison écourtée par un lock-out

Quintal n’y voit pas un changement dans le niveau de sévérité du comité de discipline, mais bien une progression dans le comportement des joueurs, découlant possiblement de l’éducation en continu promulguée par la LNH.

L’ancien défenseur du Canadien de Montréal se dit en contact régulier avec des arrières du circuit, souvent impliqués dans des mises en échec dangereuses à la ligne bleue, lorsque des adversaires tentent de pénétrer le territoire offensif loin de la rampe.

«Cette mise en échec, je dis aux joueurs, surtout aux défenseurs : "Ne la faites pas si vous n’êtes pas certains de frapper l’épaule, parce que les risques sont trop élevés de frapper la tête"», relate-t-il.

«Je pense à toute l’éducation qu’on fait... Les gens ne sont pas au courant, mais si je vois une mise en échec et que le joueur était proche de se faire suspendre, on l’appelle le lendemain, on lui envoie la vidéo et on lui dit : "Regarde ça, t’étais à deux centimètres de te faire suspendre. " Les gars apprécient ça et ça fonctionne super bien.»