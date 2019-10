Injuste au revoir

Une jeune dame est morte hier. Une jeune dame que je connaissais peu, mais assez pour savoir que cela n’aurait pas dû être son tour. Une mère aimante, une épouse heureuse, une femme passionnée par son travail.

Un jour comme ça la maladie est venu cogner à la porte. En fait, elle a plutôt défoncé la porte à coups de pieds pour ensuite envahir la demeure. Au départ plus subtilement et sournoisement pour ensuite passer à la deuxième vitesse et détruire chaque recoin, chaque bibelot, chaque tapis. Sans délicatesse, sans merci.

Après une bataille de plusieurs mois de combat, après plusieurs semaines à ce que cette jeune femme regarde ce défi la tête haute et le cœur plein d’espoir, la maladie a finalement remporté la partie. KO technique... et le glas a sonné.

J’ai de la difficulté à savoir comment je me sens par rapport à tout ça. Bien sûr je suis triste, bien sûr je ressens beaucoup d’empathie pour la famille en deuil. Mais je ne sais pas comment m’expliquer tout ça.

Comment pouvons-nous rester optimiste dans un monde où concrètement il n’existe aucune justice? Des gens innocents et bons meurent alors que des êtres vils et sombres sont, eux, en pleine santé. C’est difficile de ne pas devenir aigri, sachant qu’à tout moment quelqu’un qu’on aime et qui rend le monde autour de lui meilleur peut tomber malade et quitter ce monde de façon beaucoup trop expéditive.

Il n’y a pas de justice et ça tout le monde le sait. Tout le monde et en particulier ceux qui en sont les victimes. C’est pour cela que les gens qui vivent des épreuves injustes comme la maladie atteignent un niveau de clairvoyance et de maturité que peu d’entre nous peuvent comprendre.

Au-delà des médicaments et de leurs effets désastreux, ces hommes et ces femmes sont souvent entourés d’un halo de lumière. Comme s’ils avaient atteint un niveau de connaissance et de lucidité bien au-delà de la douleur et de la mort.

Même si je ne connaissais pas beaucoup cette femme, je sais qu’elle ne voudrait pas qu’on soit atterrés par son départ. Elle ne voudrait pas qu’on sombre dans le caniveau du pessimisme et de l’aigreur. Elle voudrait qu’on se souvienne d’elle dans toute sa joie et tous ses sourires.

Elle ne voudrait pas qu’on souligne l’injustice de son départ mais plutôt le bonheur de sa présence. Ces années, ces jours, ces minutes où elle a vécu, aimé, ri et pleuré.

Parce que c’est vrai que ce n’est pas juste. Parce que c’est vrai que ça n’aurait pas dû être son tour, pas maintenant, pas tout de suite. Reste qu’il existera toujours quelque chose de plus fort que la justice... Peut-être l’amour, peut-être l’espoir, peut-être le souvenir lumineux de sa présence.

Au revoir Myriam.