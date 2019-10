Ce plat qui cuit au four sera des plus appréciés après une longue promenade en forêt ou dans les champs de pommiers.

Portions : 4 | Préparation : 25 min | Cuisson : 55 min

Ingrédients

1 petit chou vert en quartiers

60 ml (¼ tasse) d’huile végétale

4 grosses saucisses (porc ou bœuf)

2 oignons pelés, en rondelles

500 ml (2 tasses) de bouillon de bœuf

1 c. à s. de sauce Worcestershire

250 ml (1 tasse) de Cognac

8 pommes de terre rattes, en moitié

3 branches de thym

Sel et poivre

Méthode

1. Préchauffer le four à 190 °C (375 °F). Couvrir une plaque à cuisson de papier sulfurisé. Badigeonner d’huile.

2. Placer les quartiers de chou sur la plaque. Saler et poivrer généreusement. Arroser de 2 c. à s. d’huile. Cuire au four 25 minutes.

3. Pendant ce temps, dans un grand poêlon, faire chauffer le reste de l’huile. Ajouter les saucisses et faire revenir 10 minutes en les retournant souvent. Ajouter les oignons. Verser le bouillon de bœuf, la sauce Worcestershire et la moitié du cognac. Porter à ébullition 4 minutes. Retirer du feu.

4. Transférer les saucisses et le jus de cuisson dans un grand plat à four. Ajouter les pommes de terre et le thym.

5. Retirer le chou du four. Transférer le chou dans le plat à four avec les saucisses. Couvrir de papier aluminium et poursuivre la cuisson au four 30 minutes. Retirer du four.

6. Dans une petite casserole, faire chauffer le reste du cognac. Verser sur les saucisses et le chou. Servir immédiatement.