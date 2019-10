Laval: la police recherche des victimes d’agressions sexuelles

LAVAL – Le Service de police de Laval (SPL) est à la recherche de victimes potentielles d’un homme de 36 ans arrêté pour des agressions sexuelles commises entre 2017 et 2019.

«Détenteur d'actions dans plusieurs immeubles locatifs du secteur de Chomedey, Ami Joseph Matthew Reiss, était également responsable des vérifications, des réparations ainsi que des visites des appartements. Lors de certaines vérifications, l'accusé aurait profité de l'occasion pour faire des attouchements sexuels sur des locataires», a précisé le SPL dans un communiqué.

Ami Joseph Matthew Reiss a été arrêté et a comparu au palais de justice de Laval sous des chefs d'accusations de séquestration, harcèlement et agressions sexuelles. Il a été libéré avec plusieurs conditions à respecter, dont de ne plus être en contact avec les locataires des édifices visés. Il sera de retour en cour le 11 décembre prochain.

Les enquêteurs ont des raisons de croire qu’il pourrait y avoir d’autres victimes.

Toute personne ayant été victime d'Ami Joseph Matthew Reiss ou souhaitant transmettre de l'information, est invitée à communiquer de façon confidentielle via la Ligne-Info au 450 662-INFO (4636) ou en composant le 911 en mentionnant le dossier LVL 190726 052.