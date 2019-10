Le Capitole au son du rock anglais

Le Capitole deviendra un château fort anglais au cours des prochains jours. La salle de spectacle vibrera au son de Bowie, Peter Gabriel, les Stones, les Beatles et autres artistes importants du rock britannique.

Trois formations présenteront des hommages à ces grands noms du rock au cours de cet événement baptisé British Week.

The Hi-Fins lancera le tout, jeudi soir, avec le spectacle Brit 60’s Experience, qui est un hommage à l’invasion britannique des années 1960.

La formation interprétera les succès des Stones, des Beatles, des Who et autres groupes marquants de cette époque.

« C’est 42 hits répartis en deux sets », a lancé le producteur Sylvain Pelletier.

Vendredi, The Bowie Revisited Show rendra hommage à la musique du Thin White Duke.

La formation montréalaise de six musiciens, avec le chanteur Daniel Volj en tête, revisite les grands succès de David Bowie avec les China Girl, Let’s Dance, Changes, Ashes to Ashes, Ziggy Stardust, Heroes et autres, accompagné pour l’occasion par le quatuor à cordes féminin StringKatz.

« Daniel Volj chante comme David Bowie. Le vocal est incroyable et il est entouré de solides musiciens. C’est du Bowie pleine grandeur », a fait savoir le producteur.

Reproduire avec fidélité

Le British Week se terminera samedi avec la musique de Peter Gabriel.

So met en vedette le chanteur Marc Léveillé, qui a déjà travaillé avec The Musical Box, et qui fait partie de la formation hommage à Genesis AfterGlow. Il sera entouré de cinq musiciens.

Cette soirée sera consacrée aux chansons que l’on retrouve sur les albums Peter Gabriel III, Security, So et Us.

« Il s’agit d’un spectacle fidèle à l’esprit de Peter Gabriel avec des éléments de mise en scène et des chorégraphies », a fait remarquer le producteur.

Sylvain Pelletier précise qu’il ne s’agit pas de spectacles de personnification.

« Les trois spectacles sont bons et ils ont chacun leurs particularités. L’objectif était d’avoir des groupes qui reproduisent fidèlement la musique de ces groupes », a-t-il déclaré, lors d’un entretien.

Le British Week sera de retour les 1er, 2 et 3 octobre 2020 au Capitole. Rien n’est confirmé, mais la musique d’Elton John, Led Zeppelin et U2 pourrait être à l’honneur.