Le Cirque du Soleil dévoile les premières images de R.U.N.

Le Cirque du Soleil a dévoilé, mercredi à Las Vegas, les premières images de son nouveau spectacle R.U.N., qui prendra l’affiche jeudi soir, à l’hôtel-casino Luxor. La production spectaculaire sera le « premier thriller d’action live ».

Le Cirque du Soleil a voulu entrer dans l’univers des cascades hollywoodiennes avec son nouveau spectacle. R.U.N. (pour Are you in? ou Es-tu partant?) contiendra notamment des cascades et combats cinématographiques.

Dans les extraits dévoilés aux médias de Las Vegas mercredi, que Le Journal a pu voir en vidéo, le spectacle proposera notamment une impressionnante poursuite en voiture devant un immense écran qui fait toute la largeur de la scène.

Destiné à un public de 13 ans et plus, R.U.N. est mis en scène par Michael Schwandt (Lady Gaga, Katy Perry). Le scénario a été confié au réputé cinéaste Robert Rodriguez (Une histoire de Sin City, Planète Terreur). La musique sera quant à elle composée par Tyler Bates, qui a participé aux trames sonores de plusieurs films d’action, dont 300 et Les Gardiens de la Galaxie.