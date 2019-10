Le nageur canadien Brent Hayden sort de sa retraite

Médaillé de bronze aux Jeux de Londres, le nageur canadien Brent Hayden veut effectuer un retour à la compétition et se qualifier pour les Jeux olympiques de Tokyo en 2020.

Le Britanno-Colombien de 36 ans s’était retiré il y a sept ans, après avoir terminé troisième au 100 mètres libre des Jeux olympiques de 2012. Des problèmes de dos et des difficultés personnelles avaient motivé sa décision.

«Je n’ai pas aimé la manière dont je suis parti, a expliqué Hayden par voie de communiqué. J’ai arrêté parce que j’avais fini par détester le sport en raison de certaines difficultés auxquelles j’étais confronté dans ma vie personnelle. Toutefois, j’ai réalisé que j’avais une autre chance de tomber en amour avec le sport.»

Le nageur tentera de se qualifier pour les épreuves du 50 m et du 100 m libre des prochains JO. Il espère aussi pouvoir participer aux épreuves de relais de l’équipe canadienne.

«Je pense que le 50 m est plus réaliste. Historiquement, chez les sprinteurs, les spécialistes du 50 m libre ont une plus longue carrière. Il est possible de continuer à développer sa puissance et sa capacité aérobie pendant plus longtemps que l’endurance requise pour le 100 m», a expliqué Hayden, qui est de retour à l’entraînement depuis le début septembre au Centre de haute performance de Vancouver.

L’appui de Natation Canada

Directeur de la haute performance de Natation Canada, John Atkinson soutient entièrement Hayden dans sa démarche. Pour sa part, l’entraîneur Tom Johnson s’est dit impressionné par le niveau de forme de l’ancien retraité.

«Je ne vois rien qui pourrait l’empêcher, a dit Johnson. Il ne faut jamais le sous-estimer, car lorsqu’il décide de faire quelque chose, il se concentre afin de réussir. Il est également plus mûr et il y a un sens à sa démarche.»

Hayden est toujours détenteur des records canadiens en nage libre au 50 m (21,73 s), au 100 m (47,27 s) et au 200 m (1 min 46,40 s). Il a récolté 22 médailles sur la scène internationale au cours de sa carrière.