Le plus fort gouvernement minoritaire de l’histoire du pays

Le chef libéral n’a certes pas obtenu la majorité qu’il espérait. Mais avec 157 des 338 sièges en poche, il se retrouve à la tête du gouvernement minoritaire le plus solide de l’histoire du Canada.

« Les libéraux ont potentiellement trois partenaires pour négocier : le NPD [Nouveau Parti démocratique], le Bloc québécois et le Parti conservateur. En plus, il (Trudeau) n’est pas dans une situation où ça aurait pris une combinaison de deux partis pour arriver à 170 sièges », explique Jean-François Godbout, professeur de science politique à l’Université de Montréal.

Du point de vue strictement mathématique, M. Trudeau est donc en bonne position pour gouverner sans avoir recours à une coalition où il faudrait qu’il cède une partie du pouvoir à ses opposants pour acheter leur appui, croit le chargé de cours en science politique de l’UQAM, André Lamoureux. Une entente à moyen terme avec le NPD pourrait toutefois être possible, d’autant plus qu’une situation semblable s’est déjà produite par le passé.

« Lorsque Pierre Elliott Trudeau s’est retrouvé à la tête d’un gouvernement minoritaire en 1972, le chef du NPD David Lewis a offert sa pleine collaboration au Parti libéral. Pendant deux ans, il a collaboré sur à peu près tout : discours du trône, les budgets, les lois, etc. Ce n’est que deux ans plus tard, en 1974, que le NPD a décidé de ne pas appuyer le budget et qu’on est retourné en élections », rappelle M. Lamoureux.