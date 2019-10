Le rendez-vous de l’année

La Série mondiale est un événement festif, le rendez-vous que les amateurs de baseball ne veulent surtout pas rater. À Houston et Washington, les partisans des Astros et des Nationals ont déjà le cœur à la fête.

Les amateurs sont bien servis depuis le début des séries. La claque de quatre buts de Jose Altuve qui a procuré la victoire aux Astros en fin de neuvième manche du sixième match pour éliminer les Yankees fait sans aucun doute partie des plus grands coups de circuit de l’histoire des séries.

Altuve a imité les exploits en Série mondiale de Bill Mazeroski, qui a éliminé les Yankees en 1960, et de Joe Carter, qui a frappé un coup de circuit historique dans l’histoire des Blue Jays de Toronto en fin de neuvième manche du sixième match contre Mitch Williams et les Phillies de Philadelphie, en octobre 1993, pour jeter l’hystérie dans le Rogers Centre et procurer le titre aux Torontois.