L’Écosse va vers l’indépendance. Et le Québec, lui?

Créé en 1707, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne vit présentement, à cause du Brexit, ses plus grandes tensions intérieures depuis la guerre d’indépendance de l’Irlande de 1919-1921. Boris Johnson a été averti ces dernières semaines par deux de ses prédécesseurs, soit Tony Blair et John Major, que sa gestion du Brexit mettait en péril l'unité du Royaume.

La première ministre d’Écosse, Nicola Sturgeon a annoncé aux délégués à la conférence du Scottish National Party à Aberdeen qu’elle allait dans les prochaines semaines demander un nouveau référendum sur l’Indépendance de son pays. L’Écosse ne veut pas quitter l’Union européenne. Pour Angus Robertson, l'ancien dirigeant du Scottish National Party (le BQ écossais à Westminster) le Royaume-Uni se trouve à un point pivot de son histoire. Les divergences au sujet de la frontière intra-irlandaise alimentent également des appels pour une Irlande unie. L’Irlande du Nord a elle aussi voté contre le Brexit.

Un sondage récent montre que le soutien en faveur de l'indépendance en Écosse est maintenant à plus de 50%. Une majorité d’Écossais pensent qu’il vaut mieux pour l’Écosse d’être un pays indépendant au sein de l’UE que de rester au Royaume-Uni.

AFP

L'Institute for Government de Londres, un groupe de recherche et de l'analyse indépendant estime qu'il serait «insoutenable et contre-productif» pour le gouvernement britannique de bloquer un nouveau référendum sur l’indépendance de l’Écosse.

Les Écossais et les Irlandais ont de tragiques raisons historiques de vouloir prendre leurs distances des Anglais. Comme les Québécois, ils ont eu, eux aussi, à subir leur domination arrogante.

Le grand historien écossais Tom Devine note que le nationalisme xénophobe particulier des classes populaires anglaises, à l’origine du Brexit, a maintenant contaminé le parti conservateur. Il présente Boris Johnson comme l'incarnation même de tout ce que les nationalistes écossais détestent chez les conservateurs anglais. Devine pense que la majorité silencieuse en Angleterre commence à en avoir assez des Écossais, des Irlandais, de leurs particularismes et de leurs revendications. Les Anglais seraient prêts à leur dire : «Foutez le camp si c’est ça que vous voulez, mais fichez-nous la paix!» Comme ils ont dit aux Européens qu’ils en avaient assez d’eux en votant pour le Brexit.

Verra-t-on se développer une situation semblable au Canada avec la résurgence du Bloc et la nouvelle affirmation des aspirations nationales du Québec par le gouvernement Legault? Le Canada et le Québec, en tout cas, se dirigent vers ce qui semble être une confrontation décisive au sujet de la loi 21 sur la laïcité. Aux communes ce sera le Bloc contre tous. Et c’est sans compter les autres questions clivantes dont le parti d’Yves-François Blanchet va se faire le porte-étendard et qui vont exaspérer le ROC contre le Québec.

Cela sera-t-il suffisant pour que se développe dans le ROC un courant qui considère qu'il serait préférable pour le Canada et le Québec de négocier une nouvelle convention politique qui donnerait aux deux peuples la liberté d'avancer leurs intérêts particuliers sans ingérence de l'autre.

Entre l’Écosse (ou l’Irlande) et l’Angleterre comme entre le Québec et le Canada, ce qui se passerait après un vote en faveur de l'indépendance devait être sérieusement préparé. Comme le Brexit. L’Institut for Government, évoqué plus haut, a déjà proposé sur son site une stratégie de négociations entre les quatre pays du Royaume-Uni, l'Écosse, l'Irlande du Nord, le pays de Galles et l'Angleterre afin qu’ils s’entendent sur l’avenir post-Brexit de l’Union. Sur une dévolution des pouvoirs.

Quels liens économiques, sociaux, culturels, sécuritaires, et peut-être politiques pourraient et devraient être maintenus entre le Canada et le Québec ou entre l’Écosse et l’Angleterre?

Tout cela dépendrait du contexte politique et de la bonne volonté du parti au pouvoir à Ottawa et à Londres. Au Canada, les conservateurs, qui ont été les premiers à reconnaître que le Québec formait une nation, seraient sans doute les plus ouverts à une telle dévolution.