Les Clippers remportent le premier duel de Los Angeles contre les Lakers

Les Los Angeles Clippers, portés par un Kawhi Leonard performant et décisif, ont remporté le premier des quatre duels qui vont l’opposer cette saison aux Lakers (112-102), mardi en ouverture du Championnat NBA.

Indécise de bout en bout, l’affiche très attendue entre ces deux gros prétendants au titre a finalement tourné en faveur des Clippers à la fin du 4e quart-temps d’un match assez intense et engagé pour une reprise.

Leonard, arrivé à l’intersaison en provenance de Toronto avec lequel il a été sacré en juin aux dépens de Golden State, a tenu son rang de leader annoncé avec 30 points, 6 rebonds et 5 passes décisives.

Avec Paul George, l’autre ailier All-Star recruté cet été mais qui soigne encore ses épaules opérées en mai, et Leonard, les Clippers n’ont jamais eu autant d’ambition et de crédibilité à faire valoir. D’autant qu’ils comptent dans leurs rangs des soldats capables de rendre beaucoup de services, à l’image de Montrezl Harrell et Lou WIlliams, auteurs de 17 et 21 points.

En face, les Lakers ont vu leurs deux leaders briller. Anthony Davis pour sa première a rendu une ligne statistique de 25 points, 10 rebonds et 5 passes, tandis que LeBron James a été proche du triple double avec 18 points, 9 rebonds et 8 passes.

Trois autres oppositions en saison régulière attendent ces deux équipes, avant d’éventuellement se recroiser en play-offs.