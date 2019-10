Les Sags viennent à bout de l’Océanic

RIMOUSKI | Samuel Houde a brisé une égalité de 2-2 avec un peu plus de trois minutes à faire pour donner une victoire de 3-2 aux Saguenéens de Chicoutimi face à l’Océanic mercredi soir au Colisée Financière Sun Life de Rimouski.

« Je suis fier de mes joueurs. Houde ne devait même pas prendre l’autobus. Il était malade et il a été incroyable. Kotkov a quitté pour blessure en deuxième, mais il tenait à revenir en troisième. Lapierre est tombé au combat en troisième. Nous avons limité l’Océanic à aucun but à cinq contre cinq », a analysé le pilote des Saguenéens, Yanick Jean.

Jeu intense et rapide

La première période a été très partagée avec du jeu rapide et intense comme en fait foi le chiffre des lancers de 13 contre 13.

Quelques minutes plus tard, ce fut au tour des visiteurs de prendre la défensive adverse en défaut au moment où Christophe Farmer s’est emparé de la rondelle avec la main tout juste devant Vincent Martineau pour filer seul vers Colten Ellis et le battre. Artemi Kniazev s’est fait complice sur le but.