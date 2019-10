L’ex-hockeyeur André Savard et son fils font équipe avec Blaxton

L’ex-hockeyeur André Savard et son fils, Patrick, ont annoncé mercredi qu’ils se joignaient à l’actionnariat du restaurant Blaxton, sur le boulevard Lebourgneuf, à Québec.

Les Savard ne s’y connaissent pas seulement qu’en hockey (André Savard est recruteur professionnel pour les Devils du New Jersey). Ils possèdent aussi une longue expérience dans le milieu de la restauration.

«Ce n’est pas la première fois. On a commencé dans la restauration avec Subway et Boston Pizza. Nous sommes toujours propriétaires de deux restaurants Subway, soit celui au Méga Parc des Galeries de la Capitale et celui sur le boulevard Lebourgneuf. Dans notre histoire, on a déjà eu des Boston Pizza, mais on les a vendus. Nous sommes très contents de s’associer avec Blaxton, une entreprise d’ici», ont fait part Serge et Patrick Savard.

«Il y a beaucoup d’offres sur le marché, mais, pour nous, ce qui est important, c’est d’investir avec des gens de la région de Québec qui ont de l’expérience dans la restauration, qui travaillent fort, qui sont présents dans leur restaurant, qui gardent leur établissement propre et qui sont là pour servir les clients», a poursuivi Patrick.

«J’ai été directeur général de restaurants avant. C’est sûr que, dans la restauration, il faut que tu travailles», a-t-il ajouté.

Malgré un agenda bien occupé, l’ancien directeur général des Canadiens de Montréal compte aller faire son tour régulièrement au Blaxton Lebourgneuf.

«Si vous voulez venir voir une victoire des Devils du New Jersey, c’est la place!», a-t-il lancé aux invités présents pour l’annonce de ce nouveau partenariat d’affaires.

M. Savard et son fils, Patrick, ont tous les deux évolués pour les Remparts de Québec, une ville que le septuagénaire a de tatouée sur le cœur puisqu’il y habite toujours.

Plan de développement

Le restaurant Blaxton Lebourgneuf est encore tout neuf puisqu’il a ouvert ses portes au printemps dernier. MM. Savard ont joint le groupe d’actionnaires composés de Charles Lacroix, Bassem Oueslati, Steve Leroux, Norman McKinley, ainsi que de la maison mère Blaxton Canada.

Les propriétaires de la bannière Blaxton Pub & Grill, Peter Sgobba et Antoine Rouleau, ont profité de l’occasion pour faire le point sur le développement de l’entreprise.

«Le quatrième Blaxton s’en vient pour la région de Québec. On a des agents développeurs qui travaillent pour nous sur les territoires de la Beauce, Saguenay, Trois-Rivières, Drummondville et Victoriaville et nous en avons un sur la rive-sud de Montréal également», a affirmé Antoine Rouleau, copropriétaire de la chaîne.

Sur dix ans, l’entreprise de Québec a un plan ambitieux d’ouvrir une quarantaine de restaurants.

«Dans la prochaine année, on prévoit en ouvrir un. L’année suivante deux. On veut avoir un rythme de croissance raisonnable parce qu’on veut prendre le temps de les ouvrir nous-mêmes avec les franchisés», a ajouté M. Rouleau.

Le premier Blaxton a vu le jour sur l’avenue Cartier, à Québec.