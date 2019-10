Montréal: 24 000 propriétaires devront changer leurs tuyaux

Quelque 24 000 propriétaires montréalais devront remplacer leurs entrées de service d’eau en plomb, à leurs frais. Autrement, la Ville fera les travaux et leur refilera la facture.

Le coût des travaux pour une résidence privée est estimé entre 2200 $ et 5000 $. «Depuis que la Ville agit pour remplacer des entrées de service en plomb sur le domaine public, moins de 10 % des propriétaires ont modifié la partie privée», a souligné la mairesse de Montréal, Valérie Plante, mercredi.

«Les propriétaires ont eux aussi une responsabilité majeure dans ce dossier», a-t-elle soutenu, rappelant qu’il s’agit d’un enjeu de santé publique, puisque l’exposition au plomb dans l’eau est nuisible.

La Ville prévoit dépenser 516 millions $ pour remplacer 48 000 entrées de service publiques en plomb par des tuyaux en cuivre d’ici 2030, et 41 millions $ seront investis dans le dépistage et la remise de filtres.

Accélérer la cadence

Les propriétaires étant souvent peu enclins à changer les tuyaux en plomb reliant les habitations au réseau d’eau municipal, la Ville veut accélérer la cadence.

Le dépistage pour identifier les entrées en plomb sera complété dès 2022. Dès que la présence de métal sera confirmée à une résidence, le propriétaire devra remplacer la section privée de l’entrée de service. S’il refuse, la Ville fera le remplacement de la section privée en même temps que celui de la section publique.

Le propriétaire sera avisé quelques mois à l’avance, et la facture pour la section privée lui sera acheminée. Il pourra étaler ses paiements sur 15 ans.

Cette façon de procéder est «excessivement rare pour la Ville, mais absolument nécessaire», selon Mme Plante.

Pour l’instant, une carte interactive en ligne permet de s’informer sur la présence de plomb. Les entrées de service des bâtiments construits après 1970 et de ceux de plus de huit logements sont moins susceptibles d'avoir été construites en plomb.

Un risque flou

Les risques pour la santé associés au plomb dans l’eau potable dans les quantités observées à Montréal restent faibles et difficiles à mesurer, selon les autorités de santé publique, qui veulent quand même réduire le plus possible l’exposition à ce métal toxique.

Le Dr David Kaiser, de la Direction régionale de santé publique de Montréal, explique que l’exposition à long terme au plomb, même à de faibles doses, peut affecter le développement du cerveau chez les enfants et avoir un impact sur la santé cardiovasculaire des adultes.

Si, à l’échelle de la population d’une ville, la consommation de plomb dans l’eau devient un enjeu de santé publique, les impacts individuels sont toutefois peu observables, a assuré le Dr Kaiser, qui affirme que la situation ne pose pas de risques immédiats et que l’eau demeure sécuritaire à consommer.

Les jeunes enfants et les femmes enceintes sont plus à risque de développer des problèmes liés à l’exposition au plomb.