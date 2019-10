«On ne peut faire confiance à la Maison-Blanche présentement»

Depuis hier, presque tous les journalistes n'en ont que pour le témoignage accablant du diplomate Bill Taylor. Celui-ci confirme que Donald Trump a bel et bien utilisé le prêt de 400 millions pour faire pression sur l'Ukraine dans le but d'obtenir des informations compromettantes sur un adversaire politique.

Si ce genre de témoignages nourrit l'enquête de la Chambre qui précède le vote attendu sur la destitution, d'autres langues se délient, et pas les moindres. L'ancien secrétaire à la Guerre James Mattis a tenu des propos acerbes sur l'administration actuelle. Ils sont légion dans le nouveau livre publié par un collaborateur de Mattis, intitulé Holding the Line: Inside Trump's Pentagon with Secretary Mattis.

La feuille de route du général Mattis est particulièrement bien garnie et on considérait habituellement comme rassurante sa présence dans le cabinet de Donald Trump. Vous vous souvenez peut-être des circonstances de son départ. Convaincu que le président n'était pas assez ferme avec la Corée du Nord et la Russie et que la décision de quitter la Syrie constituait une trahison des alliés, Mattis estimait n'avoir d'autre choix que de démissionner.

Parmi les révélations intéressantes du bouquin, je relève l’inconfort généralisé chez les conseillers du président. Selon l’auteur Guy Snodgrass, les demandes insensées de Donald Trump ne cessent de surprendre au Pentagone. Il rappelle au passage cette idée d’organiser un défilé militaire inspiré du modèle français. Non seulement l’idée était-elle controversée, mais elle était lancée de manière totalement improvisée, détruisant au passage l’agenda préparé méticuleusement par le secrétaire Mattis.

Le livre de Snodgrass nous en apprend beaucoup sur le cheminement de James Mattis au sein de l’administration. Le général à la retraite considérait au départ que l’élection de Trump constituait un message fort de la population et qu’il fallait permettre à Donald Trump de mettre à profit ses talents d’homme d’affaires. Il exigeait loyauté et patience. Le manque de connaissances de son commandant, son caractère explosif et ses rebuffades à l'endroit des alliés ont épuisé la patience du secrétaire à la Guerre.

C’est d’un passage du livre de Sodgrass (ancien pilote et commandant dans la Navy avant de travailler au Pentagone avec Mattis) que j’ai tiré la citation qui coiffe ce billet. Après les départs des McMaster, Tillerson et Cohn (tous des conseillers qualifiés du président), Mattis aurait confié à son entourage: «The White House is not to be trusted right now.»

Si vous souhaitez obtenir plus d’informations sur le livre et son contenu, je vous redirige vers le site de POLITICO, qui en publiait un extrait lundi.