Peine d’amitié vaut bien peine d’amour

Une de mes amies a mis fin à notre relation des 10 dernières années il y a un mois. Je tairai le choc ressenti et la peine que ça m’a fait! J’ai tenté de la questionner pour savoir ce qui s’était passé, mais elle ne veut plus rien savoir de moi. Elle m’a rayée de sa page Facebook et ne répond plus à mes SMS. Je ne comprends pas son attitude et je me ronge de l’intérieur. C’est quasiment aussi terrible que si mon chum me laissait demain matin.

Je ne sais plus quoi faire pour reprendre contact et je me ronge les sangs à me demander ce que j’ai fait pour mériter ça.

Amie qui souffre

À moins d’avoir fait consciemment quelque chose de répréhensible envers cette personne, auquel cas vous devriez lui adresser des excuses qui vous permettraient éventuellement de la revoir, il ne vous reste aucune autre porte de sortie. à part celle d’accepter sa décision et de suivre votre chemin. Les amis qu’on perd ce sont des membres de notre « famille choisie » qui sortent de notre vie. C’est pourquoi ça fait si mal. Mais ce qui est le mieux pour vous dans les circonstances c’est de garder le meilleur de cette relation dans le fond de votre cœur et de poursuivre votre route.