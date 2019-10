Premier Gala de l’ADISQ : longueur d’avance pour Les Louanges

MONTRÉAL | Les Louanges est déjà en bonne posture dans la course aux Félix. L’auteur-compositeur-interprète de 23 ans a amorcé sa récolte en remportant trois trophées aux premières célébrations du Gala de l’ADISQ, le Gala de l’Industrie et le Premier Gala, mercredi.

De son vrai nom Vincent Roberge, Les Louanges a ainsi mis la main sur la statuette des Arrangements de l’année lors du Gala de l’Industrie, en fin d’après-midi, et sur celles de l’Album de l’année – Alternatif et de l’Album de l’année – Choix de la critique, au Premier Gala, animé par Pierre Lapointe, que Télé-Québec diffusait en direct en soirée. Ces distinctions concernent l’acclamé album «La nuit est une panthère», que le musicien lançait en septembre 2018.

«La Renarde» saluée

La troupe du spectacle «La Renarde, sur les traces de Pauline Julien» a également fait bonne figure au Premier Gala. Le projet réunissant notamment Fanny Bloom, Sophie Cadieux, Klô Pelgag, Émilie Bibeau, Isabelle Blais et plusieurs autres, a été décoré des lauriers de l’Album de l’année – Réinterprétation et du Spectacle de l’année – Interprète.

Charles-Richard Hamelin (Classique Orchestre et Classique Soliste), Élisapie (Album Autres langues), Ginette Reno (Album meilleur vendeur), Éric Lapointe (Album rock), Paul Daraîche (Album country), Alexandra Stréliski (Album instrumental), Dominique Fils-Aimé (Album jazz), Milk & Bone (Spectacle anglophone), Simon Leblanc (Spectacle d’humour), Alaclair Ensemble (Vidéoclip de l’année) et Hubert Lenoir (Artiste québécois ayant le plus rayonné hors Québec) ont également tous rayonné au tableau d’honneur du Premier Gala 2019.

Le Premier Gala de l’ADISQ a offert une grande variété dans ses prestations musicales, avec des passages sur scène de Voivod, Safia Nolin, Lou-Adriane Cassidy et Florent Vollant, entre autres.

Dans son mot d’ouverture, Pierre Lapointe a taquiné le rappeur Loud en l’invitant à «faire le train» au «party» d’après-gala de dimanche.

Le 41e Gala de l’ADISQ sera présenté en direct à ICI Radio-Canada Télé dimanche, à 20 h. Louis-José Houde en sera l’animateur pour une 14e année consécutive.