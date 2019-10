Quand Sylvie Fréchette refuse de se mouiller.

Sylvie Fréchette, l’ex-championne olympique en nage synchronisée a plongé en politique.

Ce n’était pas son milieu naturel, contrairement à d’autres qui s’y sentent comme un poisson dans l’eau.

Elle pensait surfer sur la vague conservatrice. Mais elle a dû nager à contre-courant quand la position de Scheer sur l’avortement a refait surface. Je sais qu’il ne faut pas se noyer dans une goutte d’eau, mais quand même, quand Sylvie Fréchette a parlé d’avortement, elle a perdu pied, elle a bu la tasse. Elle s’est retrouvée dans l’eau chaude.

Or voilà que lundi soir, alors qu’elle perdait ses élections, questionnée sur cet épisode peu reluisant de la campagne, la seule chose qu’elle a trouvé à dire pour noyer le poisson, c’est : « Ce n’était pas « ma » déclaration sur l’avortement. C’est ce qu’on m’avait dit de dire. Alors, moi, j’ai répété ce qu’on m’avait dit de dire. Finalement, ç’a créé tout un éclat au tout début». https://www.journaldemontreal.com/2019/10/22/avortement-jai-repete-ce-quon-mavait-dit-de-dire---sylvie-frechette-1

Misère, Madame Fréchette ! Vous n’avez fait que répéter ce qu’on vous avait dit de dire ? Comment voulez-vous après ça qu’on ne soit pas cynique face aux politiciens ? Comment voulez-vous qu’on ne les compare pas à des marionnettes qui ne font qu’ânonner la ligne de parti ?

Moi qui pensais que vous vous lanciez en politique pour défendre des idées, des valeurs, des opinions, ben non, vous ne faites que « répéter ce qu’on vous a dit de dire ». Hé lala, auriez-vous été tout aussi docile et aplatventriste si vous aviez été élue ? Vous auriez refusé... de vous mouiller ?

Mélanie Joly a passé les quatre dernières années à « répéter ce qu’on lui avait dit de dire » sur le dossier Netflix entre autres. Mais même elle n’a pas eu la candeur d’aller l’admettre publiquement !

L’autre déclaration de Sylvie Fréchette qui fait sourciller, c’est lorsqu’elle a déclaré à des journalistes qui lui demandaient de commenter son échec (quand tu n’es pas élue et que tu arrives 3e, ça s’appelle un échec) : « Je n’aime pas me faire dire que j’ai perdu. Je ne peux pas perdre avec tout ce que j’ai appris et tout le travail qui a été fait sur le terrain ».

Je me demandais où elle pouvait bien avoir trouvé cette réponse toute faite. Je pensais que c'était dans un "fortune cookie". Mais non, j'’ai trouvé. C'est sur le site Natationpourtous.com : « Il n'y a pas d'échec, seules des expériences dont l'on tire des choses, une leçon, pour faire mieux la prochaine fois ». Il semble que c'est un conseil que donnent régulièrement les entraîneurs en natation.