RONA est boudé par les Québécois, selon Pierre Fitzgibbon

RONA est victime du nationalisme des Québécois qui préfèrent magasiner chez des entreprises d’ici, a affirmé le ministre de l’Économie, Pierre FItzgibbon, après l’annonce de suppressions de postes au siège social du quincaillier.

L’entreprise, qui a été rachetée par l’américain Lowe’s en 2016, a annoncé la mise à pieds 60 employés en comptabilité à ses locaux de Boucherville, a rapporté TVA Nouvelles mercredi.

Ces emplois seront transférés au siège social américain de Lowe’s, à Mooresville en Caroline du Nord. L’annonce est tombée une semaine après que l’entreprise ait nié les révélations du Journal de Montréal et de TVA Nouvelles à propos de ses plans de délocalisation en Inde et aux États-Unis.

«On peut conclure qu’ils ont eu des difficultés. Au Québec on est très nationaliste et on voit beaucoup de clients quitter RONA pour aller chez Canac ou chez Patrick Morin ou d’autres», a dit le ministre de la Coalition Avenir Québec lundi.

«RONA a peut-être payé un prix pour cela», a-t-il ajouté en précisant que c’était à sa nouvelle compagnie mère, Lowe’s, de porter le blâme. Pierre Fitzgibbon se questionne d’ailleurs à savoir si l’entreprise américaine respecte bel et bien les engagements qu’elle a pris avec le gouvernement fédéral afin de conclure l’acquisition de RONA. Lowe’s s’était d’ailleurs engagé à conserver le siège social de RONA à Boucherville.

