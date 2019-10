Saguenay: la Maison d’accueil pour sans-abri de Chicoutimi doit passer au plan B

Revirement de situation dans le déménagement de la Maison des sans-abri de Chicoutimi, à Saguenay: une offre d'achat avait été déposée pour le couvent des Servantes du Très-Saint-Sacrement, mais l'option vient de tomber.

«On a arrêté la vente de la maison depuis le 31 décembre 2018, a déclaré à TVA Nouvelles la mère supérieure de la congrégation à Saguenay, Kim Thu. On ne veut pas continuer. On veut tout annuler ça.»

La Maison d’accueil pour sans-abri de Chicoutimi ne répond plus aux besoins. Elle vit fréquemment des débordements. Ses 30 places sont souvent dépassées et, à l’approche de l’hiver, les responsables veulent être certains de ne laisser personne à la rue.

Voyant cette situation, il y a un mois, la ministre de l’Habitation et députée caquiste de Chicoutimi, Andrée Laforest, avait envisagé un déménagement ailleurs au centre-ville. Il semble donc que le plan ne fonctionnera pas.

Pourtant, au bureau de la ministre et chez Hébergement Plus, qui a fait l'offre d'achat, on continuait d'affirmer, mercredi matin, que les négociations se poursuivaient.

Mais la mère supérieure est catégorique. «On a vraiment décidé de ne pas vendre la maison. Ce qu'on voudrait, c’est que la mission continue, ici.»

En 10 jours, la congrégation a reçu trois courriels, dont le dernier offrant 1,2 million $ pour l'achat du couvent visant le déménagement de la Maison d’accueil pour sans-abri. Les trois fois, les sœurs ont dit non. «Ils ont continué à nous envoyer des courriels, a expliqué Kim Thu. Je pense que ça fait trois fois avec le prix qu'ils nous offrent pour acheter notre maison.»

Actuellement, il y a six Servantes à Saguenay. Elles sont sensibles aux sans-abri, mais préfèrent se concentrer sur leur mission face au Seigneur.

«La mission des sœurs, ici, c'est d'ouvrir un centre pour l'adoration. Moi, je porte dans mon cœur une aide à des gens comme ça. Pour aider des sans-abri, je pense que c'est important, mais il y a des œuvres ailleurs qui offrent des services pour ça. Nous, on ne peut pas faire les deux choses en même temps», a dit la mère supérieure.

Plan B

À la Maison d’accueil pour sans-abri, on passera maintenant au plan B. «Dans ma tête à moi, c'est terminé. Il faut passer à d'autres options, a indiqué le directeur général de la Maison, Michel St-Gelais. On a toujours évalué que le projet pouvait avoir d'autres options, c'est-à-dire rester chez nous, s'agrandir, rénover.»

Rien n'est écarté, même une construction sur le terrain de l'ancien 21 Price. Entre-temps, il faudra assurer un toit convenable à tout le monde cet hiver.

«Je vais mettre tous mes efforts dans les prochaines semaines à colmater les fuites et à s'assurer que l'on va pouvoir passer l'hiver de façon acceptable», a conclu M. St-Gelais.