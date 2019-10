Tout va pour Lemieux à six semaines de son retour

Enfin, David Lemieux va commencer un camp d’entraînement sans traîner une vieille blessure.

Le boxeur québécois, qui n’est pas monté dans l’arène depuis sa victoire par K.-O. contre Gary O’Sullivan en septembre 2018, amorce ces jours-ci sa préparation en vue du son premier combat à 168 livres, qui aura lieu le 7 décembre prochain à Montréal.

«Ça fait très longtemps que je n’ai pas commencé un camp en forme, alors ça va être un gros avantage de mon côté», a indiqué le cogneur de 30 ans, mercredi.

«David a fait beaucoup de combats dans les dernières années, beaucoup de gros camps d'entraînement, a rappelé son entraîneur Marc Ramsay. On traînait beaucoup de petits bobos depuis longtemps qu'on essayait toujours d'arranger, mais qu'on ne réglait jamais à 100 %. Là, on a pris le temps de s'assurer qu'il soit dans de bonnes dispositions pour commencer le camp d'entraînement.»

Pour l’occasion, il affrontera l’Ukrainien Max Bursak, un gaillard coriace dont on espère qu’il donnera plus de mal à Lemieux qu’O’Sullivan, qui avait rendu les armes dès le premier round.

«On avait besoin d’un adversaire qui allait lui donner un peu de rounds, pour être sûrs d’avoir un peu de matériel à analyser, à visionner, a indiqué Ramsay. On a un gars qui n’est jamais allé au tapis, qui ne s’est jamais fait arrêter, alors je suis plus que content.»

Bursak est aussi «un gars assez habile», selon Ramsay, pour lequel il faudra «bien se préparer et bien boxer».

Prises de conscience

Cette période d’arrêt a fait réfléchir Lemieux, qui a connu certains ennuis, au cours des dernières années, quand venait le temps de faire faire le poids pour ses combats. Il a apporté des changements importants à ses habitudes de vie, notamment à la suite d’une discussion avec son promoteur, Camille Estephan.

«Il m'a dit "regarde David, tu ne peux pas être un boxeur pendant six mois et être un être humain normal les six autres mois", a-t-il relaté. C'est là que ça a cliqué.»

L’autre prise de conscience, elle est survenue vendredi dernier, lorsque le Montréalais Artur Beterbiev l’a emporté contre l’Ukrainien Oleksandr Gvozdyk à Philadelphie pour unifier les titres IBF et WBC des mi-lourds.

«C'était un "wake up call", a-t-il indiqué. Je me suis dit "réveille Lemieux, c'est le temps d'être champion de nouveau et ça presse!"»

La bonne nouvelle, c’est que Lemieux fera son retour devant son public.

«Ça fait du bien de me battre chez moi, devant les fans, a-t-il indiqué. "Awaille Lemieux!" Je veux entendre ça dans la foule!»