Toutes nos peurs

Le résultat de l’élection de lundi présente le reflet de toutes les craintes des Québécois. Contrairement à ce qui se produit souvent, il n’y a pas eu de vague au Québec. Les électeurs ont partagé les sièges entre libéraux et bloquistes, tout en laissant aux conservateurs l’essentiel de leur représentation dans la région de Québec.

La raison du succès limité du Bloc ? Une autre peur. Les Québécois ont eu peur qu’une victoire trop éclatante du Bloc ne se transforme en grosse foire souverainiste. Les bloquistes nous ont déjà fait le coup dans le passé : faire campagne sur la défense des intérêts du Québec pour aller chercher un appui plus large. Puis le lendemain des élections, interpréter le résultat d’élection comme un vaste appui à l’indépendance.

Les Québécois se sont méfiés de cette tentation et ont donné au Bloc un mandat assez fort pour être outillés pour la bataille. Mais assez faible pour leur rappeler que c’est un vote nationaliste, tout simplement, qui ne peut pas être interprété comme un appétit souverainiste. Dans son discours sobre et posé le soir des élections, le chef Blanchet a montré qu’il avait bien entendu le message.

Quand Jagmeet et Justin vont revenir du week-end de camping où ils auront préparé le budget, le Canada va manquer d’encre rouge. Ce ne sera plus un déficit, mais un abysse ! Imaginez si un ralentissement économique survient en plus ! Nos enfants n’ont pas fini de payer pour ça.