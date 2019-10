TransMountain : Justin Trudeau a gagné son pari

Difficile de trouver un projet plus nocif pour l'environnement que celui de l'expansion de l'oléoduc TransMountain. Et pourtant, la gauche environnementale le laissera passer. Entre ça et le retour des conservateurs au pouvoir, les environnementalistes ont fait leur choix.

L’impossible dilemme

Voilà l’impossible dilemme devant lequel se trouvent les politiciens du Canada (en anglais, on use du terme conundrum pour désigner ces questions épineuses, si difficiles à résoudre, un joli mot).

Concilier à la fois cet état de fait que le Canada est un « pétro-État » malgré qu’une large part de sa population aspire à ce que ses politiciens s’attaquent aux racines mêmes des conséquences inhérentes à la production du pétrole, la pollution endémique.

Quand on y ajoute la teinte de l’urgence climatique; c’est-à-dire l’empressement d’agir, et ce de manière drastique, on se trouve devant un conondrum, un casse-tête inimaginable.

Du genre qui a fait dire à Steven Guilbault , à chaud, le soir de l’élection, alors qu’il commentait sa propre victoire, laquelle venait à peine d’être confirmée, qu’on ne pouvait que peu de chose concernant, par exemple, l’oléoduc TransMountain : « le pipeline TransMountain, le projet est acheté, on ne va pas réécrire l’histoire... mais pour la suite des choses... »

Voilà exactement pourquoi nombre d’environnementalistes de terrain, des gens qui militent corps et âme dans leurs milieux, pour la cause environnementale, se sont rassemblés récemment pour signer une lettre commune afin de signifier que Steven Guilbault avait rompu définitivement d’avec le mouvement environnemental.

Je causais hier avec l’un de ces signataires, André Bélisle, un militant bien connu qui a été candidat des Verts lors de l’élection qui vient de se terminer. Celui-ci dénonçait sans nuance ce « démissionisme » déconcertant de Guilbault par rapport à TransMountain en rappelant que selon cette logique, « les projets comme Rabaska, Suroît et tant d’autres de gaz de schiste, on les aurait aussi tous laissés passer! »

André Bélisle ajoutant ceci : « Non seulement on n'a pas baissé les bras, on a gagné la bataille en créant, avec Daniel Breton, la coalition Québec vert Kyoto; et on a stoppé raide onze de douze projets de centrales thermiques au gaz. La seule qu'on a échappée, Bécancour, nous a coûté 2 milliards $ depuis 2008 pour qu'elle ne PRODUISE PAS, spécifiquement pour les raisons qu'on dénonçait ce type de projets.

Même chose pour les gaz de schiste c'est l'AQLPA [Association Québécoise de Lutte contre la Pollution Atmosphérique] qui a sonné le réveil malgré le fait que le gouvernement du Québec nous disait qu’il était TROP TARD et que les permis étaient octroyés... »

Ménager la chèvre et le chou

L’élection est à peine terminée que déjà, la question de l’oléoduc TransMountain revient en force dans l’actualité. Au moment d’écrire ces lignes, un chassé-croisé est engagé entre le NPD et Justin Trudeau à savoir comment négocier avec le Parti libéral dans ce dossier.

Devrait-on faire de l’abandon de TransMountain une condition pour appuyer Justin Trudeau? La question a été posée à Jagmeet Singh, la réponse ne surprendra personne; il s’est dit « personnellement opposé au projet », mais il a refusé de dire l’abandon de ce projet constituait une condition de tout appui à Justin Trudeau. Tout est sur la table selon le chef du NPD.

Jagmeet Singh n’a d’autre choix que de ménager la chèvre et le chou, à l’instar de sa collègue néodémocrate de l’Alberta Rachel Notley qui, une fois au pouvoir, s’est faite alliée avec l’industrie pétrolière. Les positions « personnelles » du chef du NPD importent peu quand vient le temps de soupeser les contraintes de la realpolitik canadienne.

Tant lui que Steven Guilbault trouveront des motifs pour expliquer leur inaction dans ce dossier.

D’abord, car il en couterait extrêmement cher politiquement et financièrement que d’abandonner cet oléoduc. Justin Trudeau n’a pas subi de gros contrecoup politique à sa décision d’avoir acheté le pipeline TransMountain. Cela ne l’a pas empêché de recevoir, à mots à peine couverts, le soutien des instigateurs du #Pacte au Québec.

Et en Colombie-Britannique, là où l’opposition à cet oléoduc est la plus forte, les libéraux n’ont perdu que six sièges (11 en 2019, 17 en 2015). Disons-le franchement, le mouvement visant à bloquer la route des conservateurs vers le pouvoir a été plus fort que l’indignation que pouvait susciter le bilan environnemental (ou éthique) de Justin Trudeau.

Le plus grand danger provient plutôt de l’ouest, de la grogne d’une part non négligeable de la population du Canada. Ce gros bloc bleu foncé sur la carte, rappel inquiétant que la « clique laurentienne » (pour paraphraser le PM de l’Alberta Jason Kenney, sa façon d’interpeler ces politiciens riverains du Saint-Laurent qui ont trop de pouvoir selon lui) ne doit pas badiner avec le sentiment d’aliénation que ressentent les gens de l’Ouest. « Les gens veulent le pétrole, consomment le pétrole, mais font tout pour nuire à l’industrie qui produit le pétrole », entendait-on au lendemain de l’élection au Radio-journal de Radio-Canada.

En septembre dernier, quelques jours après le déclenchement des élections, la firme Angus-Reid publiait un sondage pancanadien sur la question de TransMountain. 53% des répondants au sondage ont appuyé l’idée de l’expansion du pipeline. Le Québec étant la seule province ou le seuil de 50% n’était pas atteint.

Dans un contexte de gouvernement minoritaire, où la date de la prochaine élection demeure inconnue, chaque geste compte pour les partis politiques. Jagmeet Singh oserait-il marquer le coup fort d’une opposition à TransMountain afin de fédérer la gauche environnementaliste à son parti en vue du prochain scrutin? Cela lui permettrait-il de faire des gains électoraux substantiels?

Dave Korzinski, analyste politique chez Angus Reid, estime que la population canadienne demeure ambivalente quant à la question du pétrole et des oléoducs. D’une part, on veut que le gouvernement procède à l’expansion du pipeline; et d’autre part on est d’accord avec l’idée d’utiliser les fonds générés par ce projet hyper polluant pour investir dans de l’énergie plus propre!

En ça, le Québec fait bande à part, la population étant beaucoup plus réfractaire aux projets de construction d’oléoducs.

Mais ça, Justin Trudeau le sait fort bien. Cela ne l’a pas empêché de récolter les faveurs de la bien-pensance de Montréal, mais aussi de la première place en termes de sièges au Québec.

Il a gagné son pari; Steven Guilbault a été élu, et dès ses premiers pas à titre de député, il s’est bien gardé de prendre le parti des plus ardents militants environnementalistes. Pas question de jeter un pavé dans la marre et de s’opposer à TransMountain.

L’organisme environnemental Stand.Earth a publié ici une série d’études (et des références scientifiques supportant le tout) sur les conséquences environnementales, sociales et climatiques de l’expansion de cet oléoduc.

Ça donne froid dans le dos.